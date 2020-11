¿Quién es la máscara? Estos son los seis personajes que se enfrentaran esta noche

Este domingo 08 de noviembre se transmitirá la quinta emisión de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? En donde seis personajes darán su mejor esfuerzo en el escenario para conservar en secreto su identidad, pero, serán dos de ellos que deberán despedirse de la competencia.

Esta noche podremos ver a Unicornio, Cerbero, Xolo, Chile, Discoball y Oso pelear por conservar su máscara y por lo que se puede ver en el avance que dieron a conocer en las redes sociales oficiales del programa, será una competencia muy reñida, pues los investigadores se sorprenden al conocer la identidad de uno de los participantes.

En esta quinta semana, en ¿Quién es la máscara? La presencia de la actriz Itatí Cantoral sorprenderá a los televidentes y es que la intérprete de personajes como “Soraya Montenegro” formará parte de los investigadores, así que su opinión podría ser de gran ayuda para Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita.

Los expulsados

Si no eres de los que no han podido ver todos los programas de ¿Quién es la máscara? Y no sabes cuáles son los personajes que se han despedido de la competencia, pero sobre todo quiénes son los famosos que se escondían debajo de esas enormes botargas, no te preocupes, por que a continuación te hacemos un recuento rápido de las personalidades que ya fueron expulsadas de la competencia.

Semana 1

Los dos primeros personajes eliminados fueron Monstruo y Ratón, quienes se escondían dentro de estas botargas fueron Poncho De Nigris y Mariana Seoane respectivamente.

Semana 2

Medusa y Banana fueron los personajes que debieron quitarse la máscara todos quedaron sorprendidos al darse cuenta que se escondían Dulce “La Cantante” y la actriz Marjorie de Sousa.

Semana 3

Para la tercera semana quienes se tuvieron que despedir de la competencia fue la muñeca mexicana “Lele” y quien estaba dentro de ella era Nath Campos, y “Tortuga” quien sorprendió a todos pues se encontraba dentro del personaje el futbolista Braulio Luna.

Semana 4

Los dos famosos que se escondían dentro de Pantera y Duende eran nada más y nada menos que Christian Chávez el exintegrante de RBD y el clavadista mexicano Rommel Pacheco, respectivamente.