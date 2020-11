Eduardo Verástegui llama HIPÓCRITAS a seguidores de Joe Biden; JLo LLORA de felicidad: FOTOS

View this post on Instagram

Leo a polu00edticos y a tuiteros de Mu00e9xico felicitar felices a Biden cuando todavu00eda no ha sido confirmado. Aclaro: polu00edticos y tuiteros PROVIDA felicitando a quien se propone como nuevo rey del aborto. Amigos, cu00f3mo tanta incongruencia. u00bfEran falsos antes o lo son ahora? Explu00edquense.