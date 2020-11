Eleazar Gómez no está en PRISIÓN; su abogado desconoce su paradero

La mañana de este viernes el abogado del actor Eleazar Gómez, Edgar Becerra, arribó a la Sala de Oralidad Penal de la Fiscalía de la Ciudad de México, localizada en la colonia Doctores, alrededor de las 8:22 , para conocer de qué va a entablar el proceso que se sigue en contra del actor por los delitos de violencia, cometidos contra su pareja la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

De acuerdo con una entrevista difundida en el programa Venga la Alegría, esta mañana el abogado acreedor salió alrededor de las 9 de las instalaciones de la Sala de Oralidad Penal y aseguró que se encuentra localizando el lugar de la audiencia programada para este viernes, cuando se espera que el juez dé una resolución al caso: “Estamos localizando donde va a ser la audiencia, como no nos impusimos de la carpeta en la Fiscalía, nos van a notificar personalmente, entonces estamos ubicando en dónde será está la audiencia,” declaro Edgar Becerra.

Al momento de ser cuestionado sobre el paradero del actor, el abogado dijo desconocer esa información: “Son dos cosas distintas; yo no me he impuesto de la carpeta, no la tengo en mis manos, necesito checarlo físicamente en pantalla, pero hasta ese momento voy a saber en dónde va a ser la audiencia y en qué momento, ahorita no tengo más datos, no me han notificado nada,” aseguró.

No ha tenido acercamiento con el actor

El abogado destacó que el actor Eleazar Gómez tuvo un defensor de oficio en el momento en que compareció en el Ministerio Público de la alcaldía Benito Juárez, y que por eso no ha tenido el acercamiento con su cliente: “Es un cliente que te habla y simplemente acudo, físicamente está en el norte (reclusorio), pero la audiencia tiene que ser el día de hoy,” explicó, tras declarar que tiene entendido que Eleazar Gómez se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, cuando ayer se dio a conocer que se hallaba en el Reclusorio Sur.

“La promulgación de la imputación necesito ver, hasta que no vea yo de qué se trata no podría tener mi criterio,” destacó el defensor, aunque indico que por el momento no ha hablado con su cliente, por lo tanto no podría realizar ninguna declaración sobre el tema.

Se espera que la joven agredida, la modelo Stephanie Valenzuela, arribe a la Sala de Oralidad Penal de la Fiscalía alrededor de las 12 del mediodía de este viernes. El hermano de la joven agredida, Frank, declaró que ayer, tras la agresión, la modelo estuvo más tranquila y estuvo sedada por la tarde, porque fue un día bastante brutal para ella, destacó.