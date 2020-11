¡Brilla El Sol! Este es el ROMÁNTICO detalle que tuvo Luis Miguel con Erika Buenfil durante NOVIAZGO

La actriz Érika Buenfil se ha convertido en una de las famosas más populares en redes sociales por sus videos, pues pasó de conquistar la pantalla chica a ser la denominada "Reina de TikTok", en la que cuenta con 118 millones de seguidores.

Sin embargo, en esta ocasión, no fueron sus actuaciones en la plataforma lo que la ha puesto en tendencia, sino fue un detalle de su antiguo romance con Luis Miguel, con quien mantuvo una relación hace más de 15 años.

"Me fue bien, yo muy bonita, bonita (...) Ya pasó todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi 16 años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita", dijo la actriz durante una entrevista.

Su música favorita

Buenfil añadió que su relación con el intérprete de "La Bikina" fue como un cuento de hadas para ella, pues reveló que dentro de los muchos detalles que el cantante le dio durante su romance, uno que recuerda con mucha alegría fue un encuentro con una pequeña serenata... ¡pero de canciones de Sin Bandera! una de las agrupaciones favoritas de la influencer.

Lo que causó su sorpresa en aquel momento fue que dicho obsequio se lo realizó días después de que ella le había platicado su amor por la agrupación y por todas las canciones, que para ella, son las más románticas del mundo.

"Finalmente hago mi vida, también él, y sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él. Ya estamos señores", dijo la regiomontana de 56 años.