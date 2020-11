¿Por qué la familia de Gustavo Rivera pide oraciones a sus fans?

View this post on Instagram

De parte del Equipo de GUSTAVO RIVERA, tristemente les comunicamos que Gustavo fue Vu00edctima de un Accidentu00e9 automovilu00edstico el Domingo pasado. u00a1Gracias a Dios esta con Vida! Les pedimos Oraciones, y los mantendremos al tanto sobre el estado de salud de nuestro querido Gustavo Rivera ud83dude4fud83cudffc