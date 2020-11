Mane de Acapulco Shore revela cómo fue su experiencia con los SUGAR: Video

Acapulco Shore es todo un fenómeno, aunque este reality show ha sido duramente criticado, los integrantes del proyecto son amados u odiados pero siempre dan de qué hablar, en especial Manelyk la integrante más polémica quien recientemente dio a conocer cómo era su vida antes de entrar al proyecto que le cambió la vida.

Es bien sabido que Mane es una mujer muy pretenciosa y que no se deja tirar por nada, además que todo lo que se propone lo logra y eso no es algo nuevo pues desde pequeña fue así, misma situación que le trajo muchos problemas con sus padres.

Mane se fue con su sugar

Mane revela que fue una adolescente tuvo muchos problemas con su madre, pues mientras que ella le pedía excelencia en la escuela, la influencer quería salir de fiesta por lo que siempre encontraba la manera de escaparse de su casa, hasta que su mamá no pudo más y la corrió de la casa.

Tras salir de la casa de su madre, llegó con su papá quien le dio lujos a los que no estaba acostumbrada y de los cuales no pudo despegarse jamás, sin embargo, también su padre la corrió de su casa pues no supo manejar que su hija saliera con varios hombres a la vez.

Luego de que su padre le quitó todo su apoyo, Mane se habría quedado sola y sin los lujos a los que ya estaba acostumbrada por lo que tuvo que trabajar como edecán, en aquel momento Mane estaba dispuesta a todo para seguir con el nivel de vida al que estaba acostumbrada.

Vivía en una “jaulita de oro”

Mane revela que en aquel tiempo cuando ella tenía entre 18 y 19 años, no existía el término “Sugar” por lo que ella les llamaba “noviecitos” pero en esos momentos a la polémica chica reality no le importaba para nada el amor, mientras que esos hombres le dieran los lujos a los que estaba acostumbrada.

Mane relata que ella tenía, guardaespaldas, chofer, cocineras y todo lo que ella quería y pedía a su sugar, sin embargo, la intérprete de “Odiosa” lo compara con una “jaulita de oro” ya que ella estaba atenida a lo que su “sugar” le daba.

Por otra parte, la novia de Jawy cuenta que ella siempre tuvo relaciones con algunos “Sugar” y asegura que es algo muy práctico pues nunca involucró sentimientos y es algo que le encanta, pues lo considera como su “superpoder”, además revela que nunca quiere dejar de hacerlo.