Andrea Legarreta ya planeó su funeral; tras muerte de Magda Rodríguez contó cómo quiere que sea

El pasado 01 de noviembre inesperadamente se dio a conocer la muerte de la productora Magda Rodríguez, su ausencia conmocionó al mundo del espectáculo, sin duda las más afectadas fueron su hermana Andrea Rodríguez y su hija Andrea Escalona, quienes dentro de su pena se dieron el tiempo para hablar con la prensa ante la partida de la también actriz.

En una de las entrevistas que Escalona dio a los medios de comunicación reveló que ni ella, ni su madre hablaron acerca de la muerte, motivo por el que la noticia la dejó en shock, además de que no tenía idea sobre si la productora estaba enferma.

Andrea Legarreta ya tiene preparado su testamento

Ante la inesperada partida de Magda Rodríguez, fue Andrea Legarreta quien aseguró que a diferencia de la productora, ella sí ha hablado con su familia acerca de la muerte, e incluso reveló que ya tiene hecho su testamento.

La querida conductora de la emisión matutina aseguró que le ha pedido a sus hijas que no se preocupen por el momento de su muerte sino que se preocupen por vivir la vida, sin embargo, ya les ha dado detalles de cómo quiere que se lleve a cabo su funeral.

De acuerdo con la propia Andrea Legarreta, si fuera por ella no invitaría a nadie a su último adiós, pero como ella ya no estará pidió a sus hijas se vistan de blanco y le pongan su canción favorita la cual se llama “I Lived” de One Republic, dicha pieza musical habla sobre una persona que vivió la vida al máximo con sus altas y bajas.

Además de esto, Andrea le ha pedido a sus hijas que el día que ella muera, no se pongan tristes, al contrario que canten y bailen su canción favorita y celebren su paso por la vida y la Tierra.