Matute lleva esperanza con disco de Navidad

Aunque su gira por Estados Unidos se canceló, al igual que varias presentaciones en México, Matute se concentra en lo positivo y es que aprovechó este receso para entrar al estudio y grabar el disco de Navidad que desde hace seis años querían hacer y por lo apretada de su agenda, no lo lograban, hasta ahora.

Pero Jorge D´Alessio aseguró que no es un disco más que llena los estantes de las tiendas o aparece en las plataformas digitales, es un disco honesto hecho con el corazón de sus integrantes para brindar un mensaje de esperanza y amor a la “familia Matute”, como llama a sus fans.

“Hay álbumes de Navidad muy bonitos en México, producidos hermosos que quiero y tengo en casa, pero al hacer un recuento de todos los discos que salen cada año, te puedo decir que al menos, 80 por ciento tiene que ver con la necesidad de cumplir con la cuota de materiales por hacer que los cantantes tienen con una disquera, donde ésta produce todo y el artista sólo llega a cantar, por eso, muchas veces no tienen ese espíritu que nosotros impregnamos”, detalló el músico.

Este proyecto cuenta con 10 temas clásicos que reversionaron, no con el toque ochentero que los caracteriza, sino con un sonido totalmente navideño con el que esperan llegar a todas las generaciones, ya que cuentan con la participación de la Big Band Jazz de México y un grupo de metales que acompaña a Alejandro Fernández en sus shows.

Además, la lista de canciones la completan con un tema inédito que Jorge compuso hace 10 años y jamás imaginó que sería perfecto para esta época de incertidumbre. “Cuando nació mi hijo Santiago, compuse ‘Un poquito de fe’, reflejando lo que estaba viviendo, porque cuando me casé mi vida cobró sentido, deje atrás cosas que me hacían daño, pero la guarde y ahora que me puse a buscar una pieza para completar este proyecto, la encontré y al escucharla se me salieron las lágrimas”, recordó.

El video de este sencillo saldrá en los próximos días y es la primera vez en donde los seis integrantes del grupo aparecen sin tocar un instrumento, ya que quieren mostrar que esta pandemia está afectando a todos. “La letra dice algo que el ser humano necesita escuchar, es una caricia al corazón”, agregó.

Navidad en familia

Finalmente, D´Alessio adelantó que pasará la Navidad con la familia de su esposa Marichelo, con su cuñada Anahí y el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para estas fiestas primero estarán una semana en confinamiento, luego se harán las pruebas COVID-19 y después regresarán al aislamiento para que cuando se vean, puedan abrazarse, porque considera que es lo que todas las personas extrañan más, el pasar tiempo con la familia.

Por Patricia Villanueva