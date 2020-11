José Eduardo Derbez desmiente a Eugenio Derbez; Victoria Ruffo sí fomentaba que convivieran

José Eduardo Derbez defendió a su madre, Victoria Ruffo, después de que Eugenio Derbez dijera que ella no lo dejaba tener contacto con él, lo cual, supuestamente, ocasionó que ambos estuvieran distanciados por años.

De acuerdo con una entrevista que dio al programa "Hoy", el medio hermano de Vadhir y Aislinn aseguró que su mamá fue una dama y jamás se pronunció en contra de su expareja.

Esto contradice la versión que ha dado el actor de No se aceptan devoluciones, pues en algunas entrevistas responsabilizó a Ruffo de impedir que tuvieran una relación de padre e hijo.

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar".

"Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí... intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar –Fayad–. Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”, contó en una entrevista por Instagram con Luz María Doria.