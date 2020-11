Esposo de Gloria Trevi busca QUITARLE la mitad de sus pertenencias ¿se van a DIVORCIAR?

La cantante, Gloria Trevi se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que trascendió que su actual esposo buscaría quedarse con la mitad de su dinero.

Desde hace unas semanas ha comenzado a circular el rumor que señala que la cantante y Armando Gómez, su esposo, tendrían planes de divorciarse; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia.

Distintos medios del espectáculo aseguran que la intérprete de "No querías lastimarme", "Todos me miran" y "Con los ojos cerrados" ya no vive en el mismo techo que su pareja sentimental.

¿Por qué no se separan?

De acuerdo con una famosa revista de la farándula, Armando Gómez habría accedido a separarse la también modelo; sin embargo, le expresó que la división de bienes sería al 50-50, lo que no fue de su agrado.

Cabe recordar que el matrimonio entre Gloria Trevi y Armando Gómez dio vida al joven Miguel Armando, quien nació en el ya lejano 2005.

Como te mencionamos al inicio de esta nota, ninguno de los dos ha declarado si la información que circula es verdadera, pues todo surge de meros rumores alrededor de ellos.