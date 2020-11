No todo es GLORIA, la condena que cumplió el hijo mayor de Pepe Aguilar

Pepe Aguilar es uno de los cantantes más famosos de la música regional mexicana y balada romántica, por lo que su carrera es una de las más seguidas en nuestro país.

Además, es bien sabido que Pepe Aguilar ha hecho grandes y famosos duetos, por ejemplo, con su hija Ángela Aguilar.

Hijo mayor

Sin embargo, este no es el caso para el hijo mayor del famoso, pues ya han pasado poco más de 3 años desde que José Emiliano Aguilar estuvo envuelto en un escándalo al declararse culpable del delito de tráfico de personas indocumentadas, ante una corte de Estados Unidos.

Fue en junio de 2017 que la cadena Univisión presentó el documento, donde el hijo mayor del cantante se declaró culpable por este delito, conocido coloquialmente como "pollero" o "coyote".

Fue ese mismo año, pero en el mes de agosto, que el hijo de Pepe Aguilar fue sentenciado tras asegurar que era culpable, pues su abogado en aquel tiempo le indicó que si lo confesaba, esto le ayudaría a que redujeran su estancia en prisión.

Pollero

Tal como te informamos en El Heraldo de México en 2017, José Emiliano Aguilar de 24 años, fue arrestado un 14 de marzo en el puerto de entrada de San Ysidro, San Diego, acusado de tratar de introducir a personas de manera ilegal a Estados Unidos.

Operaba con la cajuela de su auto

El hijo de Aguilar aceptó haber llevado a cuatro personas de nacionalidad china a Estados Unidos de manera ilegal, escondidos en la cajuela de su auto.

Según la acusación oficial, durante las entrevistas subsecuentes, los hombres dijeron a oficiales estadounidenses que habían acordado pagar a Aguilar entre tres mil y 60 mil dólares cada uno para ser introducido con éxito en territorio estadounidense.

¿Qué ha pasado con Emiliano Aguilar desde entonces?

Fue en septiembre de 2017 que Univisión informó que el hijo mayor del intérprete de 'Miedo', fue condenado a tres años de libertad condicional tras pagar una una fianza de 15 mil dólares; además, pasó seis meses de rehabilitación en un centro contra la adicción a drogas.

Fue a partir de ese momento que Emiliano decidió emendar su vida, por lo que, aún en Estados Unidos decidió retomar sus estudios para posteriormente entrar a alguna universidad.

Regresó a México

Sin embargo, el hijo del famoso nunca ha compartido si terminó o no sus estudios, lo que sí se sabe es que regresó a México.

Específicamente a Tijuana, con la oportunidad de viajar frecuentemente a Estados Unidos debido a la cercanía que hay con la frontera entre ambas naciones.

Pepe, arrepentido

Pepe Aguilar confiesa estar arrepentido por su reacción ante tal noticia, durante la plática que sostuvo con Yordi Rosado en su programa, el cantante aseguro que su reacción fue de ira por no poder estar junto a su hijo y criarlo.

“Fue uno de los momentos más complicados que he vivido… no tanto por el rollo mediático porque a fin de cuentas yo no hice nada y tampoco estuvo en mis manos detener lo que hizo… Me preocupé por él, por su vida, por su futuro, no lo podía creer… en mi vida yo no había tenido experiencias fuera de la ley, ¿me explico?”, compartió el cantante.