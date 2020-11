Querida conductora de Televisa, revela como Lupita Jones la hizo sentir como una CUCARACHA

Una de las conductoras más queridas, y hermosas de la televisión mexicana sin duda alguna es la sinaloense Cinthya Urías, quien comenzó su carrera desde muy joven cuando salió del CEA de Televisa, la recordamos por su paso en el canal de música Bandamax, pues es una experta en música regional mexicana.

Luego de trabajar para ese canal de música, Urías dio el gran salto al programa Hoy en donde estuvo como conductora por algunos meses, y actualmente la podemos disfrutar todos los días en “Cuéntamelo ya” programa de revista producido por Nino Canún y en donde podemos ver la gran experiencia de la de Los Mochis.

Sin embargo, no siempre fue así pues en sus inicios como conductora y actriz se las vio “negras” ya que muchos no creyeron en ella, como lo fue la polémica exreina de belleza Lupita Jones, quien de acuerdo con la propia conductora de Televisa en algún momento “la hizo sentir como una cucaracha”.

Lupita Jones pisoteó a Cinthya Urías

En entrevista para la revista TVyNovelas, la presentadora de “Cuéntamelo Ya” reveló cómo fue su decepcionante experiencia con quien fuera la mujer más bella del mundo en 1991.

Y es que Urías recuerda que ella iniciaba apenas su carrera, y todo era nuevo para ella por lo que al ofrecerle la oportunidad de ser una posible candidata para representar a la Ciudad de México en una competencia de belleza nacional le emocionó muchísimo además se iba a entrevistar con Lupita Jones quien en ese momento era una mujer por la que sentía gran admiración.

Por tal motivo, Cinthya Urías aceptó de inmediato ser esa candidata, así que acudió a la cita con La Miss Universo 1991, pero en la entrevista no todo fue como pensaba pues Lupita Jones ni siquiera la volteo a ver y la hizo sentir como una cucaracha.

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: “No me sirves, gracias” , reveló Cinthya Urías

Consternada por lo que acababa de suceder, Cinthya insistió a Jones para que le diera otra oportunidad y le permitiera “modelar” a lo que la exmodelo de una manera déspota le dijo que no le servía pues tenía que hacerle muchas cirugías y ya no tenían tiempo para que se recuperara.