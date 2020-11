¿Presiente su MUERTE? Anuel AA preocupa a sus fans al compartir un ataúd: VIDEO

El cantante boricua, Anuel AA compartió un video en redes sociales que ha estado en le ojo del huracán debido a que durante el clip se puede observar un ataúd que preocupa a sus fans, pues no saben si se trata de algún tipo de presentimiento.

Los fanáticos del artista están seriamente preocupados y tristes debido a este momento, pues se encuentra inmerso en una profunda depresión por la perdida de un ser cercano.

El boricua deja entrever su posible retiro retiro de los escenarios a través de la canción ‘Me contagie’ en el que destaca los momentos complicados por los que pasa en estos momentos y que lo tienen en una profunda tristeza.

Aseguró en sus redes sociales que pese a que es muy querido por su público y familiares, se siente muy solo. También mencionó la falta que le hace a su hijo, quien le ha pedido que esté más tiempo con él, e incluso el pequeño cree que Anuel quiere más a sus fans que a él.

“Mí hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque el que más sufre es él, a veces saca los juguetes y me dice ‘hola, digo te amo pero esta canción no va a escribirse sola’”.

Continuó “Me duele que otro hombre me lo esté criando, las paredes hablan y los fanáticos esperando, hay 30 mil personas para verme cantando y me dice papi no te vayas nuevamente llorando. ‘Me dice tu amas más a los fanáticos que a mí”.

Hasta el momento Anuel AA no ha aclarado si se va a retirar, pero tampoco lo ha descartado. Cabe mencionar que el originario de Puerto Rico ha recibido varios premios como 3 Bilboard, 4 Premios Juventud, 3 Premios Lo Nuestro; entre otros.

Aquí el polémico video: