Dulce María cambió a RBD por su embarazo ¡Y no se arrepiente!

En cualquier otro momento Dulce María, feliz hubiera participado en el reencuentro de RBD, sin embargo, actualmente por su embarazo, la situación sanitaria que enfrenta el mundo y los sacrificios que hizo durante las giras del grupo que le dio fama internacional, decidió no hacerlo.

“Siempre he agradecido y honrado la bandera de ‘Rebelde’, la gente nos dio muchísimo, claro que es difícil no estar, porque fue un proyecto al que le di todo, fueron sacrificios durante cuatro o cinco años y no es que no quiera, no puedo, no estaría al cien. Es triste, pero debo ser congruente, mi bebé es mi prioridad, no lo puedo cambiar de fecha, y al parecer ellos tampoco y ni modo, así son las cosas”, contó la actriz en entrevista.

Sabe que al final este show es un tributo y para complacer a los fans, quizá proyecten imágenes del pasado tanto de ella como de su compañero Alfonso Herrera, quien tampoco estará en este concierto.

Dulce quiere enfrentar la maternidad tranquila, pero para no estar alejada de sus fans, está lanzando sencillos de su autoría, el último lleva por nombre “Lo que ves, no es lo que soy” y trata sobre esos vacíos que ha tenido a lo largo de sus 30 años de carrera, en la que la etapa más intensa fue la de RBD

“Un poco el video habla de eso. De los viajes que hacíamos, no sabía ni en qué país estaba, sólo que estaba lejos de mi familia y amigos, sacrifiqué muchas relaciones personales. Pero mucho más, porque aún estando enferma, cansada o llorando, tenías que salir al escenario y aunque había una energía enorme de miles de personas, luego era estar solo en tu cuarto”, contó.

Todo este ambiente extremista de la carrera, llevó a la actriz a tener episodios de depresión, nada grave, pero sí se sentía sola, sin poder confiar en nadie, ni en las personas más cercanas, pero considera que esto no sólo pasa en el medio artístico, es algo común de la vida, por eso ahora valora mucho a su familia y le da prioridad a las cosas que más le importan.

Aclaró, que también fue una etapa divertida, que le dejó varios aprendizajes, entre ellos que los sueños tienen costos altos y lo más importante es descansar, no renunciar, sólo si darse un respiro, y si más adelante la vida se lo permite le gustaría compartir escenario con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Sobre su carrera

“Lo que ves, no es lo que soy” es parte de su disco “Orígen”, que produjo ella para poder cantar temas más íntimos.

La canción originalmente era para su álbum “Sin Fronteras”, pero lo sacaron por no ser algo que estuviera a la moda.

Cansada de que le dijeran qué decir o hacer, desde hace dos años preparó este material.

Desde pequeña participó en varios grupos musicales como “Kids”, “Jeans” y “Clase 406”.

Espera componer una canción para su bebé, cuando por fin la tenga entre sus brazos.

5 años tenía Dulce María cuando inició su carrera.

35 años cumplirá en Diciembre.

30 años de carrera cumple este 2020.

Por Patricia Villanueva Valdez