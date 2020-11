Gloria Trevi no olvida los 90's y recrea su look de "Zapatos viejos" en esta FOTO

Gloria Trevi es una de las cantantes más famosas y queridas de México, pues luego de una larga trayectoria musical, la cantante de origen regiomontano en pleno 2020 se sigue consolidando como una gran intérprete y además sigue imponiendo moda, tal cual lo hizo al inicio de su carrera.

Y es que quien no recuerda su rebelde estilo al vestir y desenvolverse en un escenario, pues su éxito gran parte se debió a esto, pues la regiomontana salía al escenario con el cabello alborotado, medias rotas, faldas y shorts muy pequeños y claro con unos “zapatos viejos”.

Zapatos viejos, su éxito de vuelta al 2020

Y aunque el tema “Zapatos viejos” fue todo un éxito por allá de 1993, las y los seguidores de Trevi la siguen recordando y cantando cada que tienen oportunidad, sin embargo, no son los únicos que recuerdan este éxito pues al aparecer su intérprete también la tiene muy presente.

Más allá de que la cantante en cada concierto que ofrece, Trevi se niega a abandonar ese espíritu rebelde que la caracterizó al inicio de su carrera y es que la cantante aunque actualmente tiene un look más elegante y menos ostentoso, a su nuevo estilo recuerda aquel outfit que la caracterizó.

En redes sociales, Gloria Trevi compartió una fotografía en la que luce unas medias multicolor con un mini short, acompañado de una blusa del mismo tono que las medias y una sudadera con aplicaciones de piedras brillantes y tela perforada; mientras que el cabello lo dejó suelto en ondas más estilizados que en los 90’s y el maquillaje en tonos azules.

Con esto, Gloria Trevi deja claro que no se olvida de sus inicios aunque no ha dejado esa parte sensual en su vestuario, la intérprete de “Vestida de azúcar”, busca cualquier momento para rememorar aquel look de los 90’s.