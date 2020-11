¿Andan? Mariah Carey y Snoop Dogg se dejan ver MUY cerquita y las REDES estallan

Mariah Carey ha sido captada muy de cerca del famoso rapero Snoop Dogg y los fans de ambos artistas encendieron las redes al pedir una explicación; los rumores no se hicieron esperar y muchos se adelantaron a cuestionar si realmente existe algo entre ellos, ante estos cuestionamientos ha sido la misma artista estadounidense quien en su Instagram reveló la razón.

Y mayor ha sido la sorpresa al momento en que Mariah Carey publicó que prepara un nuevo material discográfico para las próximas navidades; hay que recordar que fue en 1994 cuando la exitosa artista lanzó el tema All I Want for Christmas Is You, el cual se convirtió en un éxito total y ahora es ya un clásico navideño.

Mariah carey ya se encuentra concretando su nuevo proyecto; un especial navideño con el que pretende celebrar el término de este sinuoso año que sin duda quedará marcado en la memoria de todas las personas, por ello se ha enfocado en afinar los detalles para celebrar junto a sus fans con un disco que promete convertirse en un material inolvidable.

Carey se acompañará de grandes artistas

Y para celebrar este acontecimiento musical, Mariah Carey, de 50 años, ya ha convocado a grandes artistas reconocidos internacionalmente para que la acompañen a concretar este proyecto; entre los nombres que han sido dados a conocer destacan Ariana Grande, Jennifer Hudson y el rapero Snoop Dogg, por ello la razón de sus encuentros.

Los fans no pudieron demostrar mayor emoción por el anuncio de la artista neoyorkina, quien ya adelantó la fecha de estreno de su material, el cual verá la luz el 4 de diciembre y estará disponible por el momento en Apple TV, mientras que toda la banda sonora utilizada se podrá encontrar en todas las plataformas musicales el día 11 del próximo mes.

Carey es una de las más grandes artistas de la industria musical, y es considerada ente las 100 mujeres más importantes en el rubro, ha ganado cinco premios Grammy y 21 World Music Awards, por lo que se espera que con este regreso navideño vuelva a romper las expectativas de la mano de los mejores artistas del momento.