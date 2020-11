Alfredo Adame se pronuncia sobre el caso de Eleazar 'N'; esto fue lo que dijo

Alfredo Adame se suma a la lista de artistas que han pronunciado su postura al respecto del problema legal que enfrenta Eleazar "N", quien se encuentra actualmente en el ojo del huracán, después de que haya querido agredir a su expareja Stephanie Valenzuela en su departamento.

Manifestando su postura en contra de la violencia contra la mujer, el reconocido actor aseguró que, a pesar de tenerle estima a su colega, eso no hace que lo apoye en una situación así, por lo que considera que debe pagar por sus actos.

Aseguró que es muy lamentable lo que ocurrió con el actor, pero esta es una situación que solo le compete a las autoridades, pero que en poco tiempo esto se podrá definir, pues si hizo todo por lo que se le acusa debe pagar.

"Si lo hizo, tiene que pagar, yo estoy en contra totalmente, pero así férreamente, en contra de la violencia contra las mujeres", recalcó el actor mexicano ante los micrófonos.

Apuntó que no sabe los detalles del caso, pero que asegura que solo la justicia determinará su caso, "yo no puedo opinar porque yo no estuve ahí, ni sé qué pasó, por lo que tenemos que esperar a que terminen las averiguaciones", agregó.

Esto fue lo que dijo ante los medios de comunicación:

¿Vivió violencia intrafamiliar?

El comportamiento que ha tenido Eleazar "N" no es una sorpresa, ya que durante muchos años tuvo actitudes raras, e incluso abusivas con algunas de sus exparejas, quienes lo han definido como un hombre violento. Cabe recordar el altercado que sufrió Danna Paola, pues ante los reclamos del actor tuvo que abandonar la sala de cine a la que fueron juntos.

Aunque esto podría tener un trasfondo importante y familiar, pues de acuerdo con la información publicada por Alex Kaffie en su columna "Sin Lisonja", el popular actor vivió en una familia donde hubo violencia intrafamiliar, pues de acuerdo con el periodista, desde muy joven le tocó ver las "tranquizas" que le daba su papá a su mamá en algunas ocasiones cuando todos vivían juntos.

Esto habría marcado de manera importante el comportamiento de Eleazar "N" en los siguientes años y habría sido un punto muy importante en su carácter en la actualidad.