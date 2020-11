People’s Choice Awards 2020: Los mejor y peor vestidos de la alfombra roja: FOTOS

Este domingo se celebraron los People’s Choice Awards 2020 en los que el público reconoció el talento de las celebridades de la música, el cine, la televisión y la cultura pop.

Con el talento llegó la moda para engalanar la alfombra roja de los premios este 2020, en la que Demi Lovato, Jennifer López y Justin Bieber fueron los que más brillaron gracias a su gran y único estilo.

La presentadora de este año fue la cantante Demi Lovato, quien desde el hangar Barker de California no dejó de enviar palabras al público ante la pandemia por Covid-19, lo que además hizo de esta una celebración completamente diferente.

La moda en la alfombra roja

Una de las artistas que resaltó fue la actriz y cantante Mandy Moore, quien posó frente a las cámaras con su pancita de embarazada con un vestido liso color negro.

Una de las que destacó su impactante figura con un vestido rojo fue la cantante Jennier López, aunque lució como nunca fue duramente criticada por el vestido que, aseguraron, no le favorecía.

Foto: Instagram

No así con Sofía Vergara, pues la actriz y modelo colombiana no sólo se llevó el premio en la categoría “Estrella de comedia de TV de 2020” por Modern Family, sino también los halagos de sus seguidores al portar un elegante y revelador vestido rojo.

Foto: Instagram

Demi Lovato no se podía quedar atrás, y es que la estrella de la música no sólo brilló en el escenario por su voz sino también por ser la presentadora de esta noche. Aunque no todos sus atuendos fueron los favoritos, sin duda algunos de ellos enamoraron al público.