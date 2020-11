Stephanie Valenzuela habló sobre la posibilidad de visitar a Eleazar Gómez a la cárcel

Stephanie Valenzuela aseguró que continuará viviendo en el lugar donde ocurrió la agresión que cometió en contra de ella Eleazar Gómez porque ya tiene pagado un año de renta y además ya vivía en el sitio antes de conocer al actor.

En un encuentro con los medios de comunicación, la modelo aseguró que estaba dispuesta a perdonar a su atacante, pero no a eliminar los cargos por violencia doméstica que hizo en su contra, debido a que consideró que esa responsabilidad es de las autoridades.

Pese a que dijo que le confirió el perdón en su corazón, Stephanie negó la posibilidad de que, por el momento, tenga intención de enfrentarse a Eleazar en prisión para decirle que no acumula rencores en contra de él.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que un día cambie de opinión y pueda verlo de frente para indicarle que no tiene ningún sentimiento sin expresar.

“La verdad en este momento no lo he pensado, no creo que lo haga, pero uno nunca sabe, como te digo, el perdón está en mi corazón, pero para no guardar yo un mal sentimiento”.