Eleazar Gómez nunca pidió PERDÓN a Stephanie Valenzuela; teme que quede libre: VIDEO

Stephanie Valenzuela continúa atravesando momentos difíciles tras la agresión que sufrió por parte del actor Eleazar Gómez, quien se encuentra tras las rejas enfrentando un proceso legal y que hasta el momento no ha mostrado muestras de arrepentimiento hacia su expareja.

En entrevista con el programa matutino “Venga la Alegría”, la modelo reveló que el actor nunca le ha pedido perdón, a pesar de haberse visto durante las audiencias, señaló que sólo decía que “no era para tanto”.

Tefi Valenzuela reveló que sí ha tenido contacto con la familia del actor, sobre todo con su hermana Zoraida Gómez pues debía entregar las cosas de Eleazar Gómez que aún estaban en su casa.

“Zori me escribió bastante bien. Le expliqué un poco de las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos; es más, ella me dijo: ‘Te quiero pedir disculpas’, le dije: ‘No tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’”, relató.

Teme que Eleazar Gómez quede en libertad

En entrevista la modelo peruana confesó que tiene miedo de que el actor quede en libertad, pues se ha especulado que eso puede ser posible y podría salir de la cárcel.

Relató que durante las audiencias el actor Eleazar Gómez le pedía que le otorgara el perdón argumentando que “tenía que ir a trabajar” y que “no era para tanto”.

“Nunca sentí arrepentimiento o un ‘perdóname, me equivoqué. No lo voy a volver a hacer’. No, eso no lo escuché nunca”, señaló.