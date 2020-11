¿Dedicada a Eleazar Gómez? Tefy Valenzuela lanza MENSAJE con canción: VIDEO

El hombre del momento se llama Eleazar Gómez y esto se debe al incidente que vivió en su departamento en donde quiso estrangular a su pareja Stephanie Valenzuela.

La situación tuvo que ser controlada por las autoridades y el actor se encuentra en el Reclusorio Norte, en donde está enfrentando el proceso por la acusación de violencia familiar que existe en su contra.

Stephanie Valenzuela por su parte ha recibido el apoyo de todas las personas del medio artístico y de las redes sociales, en donde le han dado muchos mensajes de apoyo.

¿Canción dedicada a Eleazar?

En sus redes sociales, Tefy compartió un video en donde aparece cantando una canción llamada "Intocables", la cual en un inicio había hecho para una campaña de lucha contra la violencia.

Lo más curioso es que justo ese video lo publicó hace un par de años y ahora que le apareció ese recuerdo lo compartió junto con una frase muy especial.

"Me llego una notificación de que un día como hoy 2 años atrás soltamos INTOCABLE, una canción muy especial para mí, el video lo hicimos pensando en no al bullying... el tiempo pasa volando me da mucha nostalgia", comentó la cantante.