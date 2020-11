Carlos Cuarón: Hay masculinidades tóxicas

Carlos Cuarón regresa al séptimo arte con “Amalgama”, una película que cuenta la historia de cuatro dentistas que se quedan atrapados en una isla y sus egos los hacen sacar sus verdaderas emociones. Estos cuatro personajes son “Chema Gómez” (Manolo Cardona), “Elena Durán” (Stephanie Cayo), “Hugo Vera” (Miguel Rodarte) y “Saúl Bravo” (Tony Dalton).

Son los papeles de Dalton y Rodarte los que más conflicto tienen entre ellos y su actitud frente a las mujeres, representando los estereotipos del macho mexicano y que de alguna manera Cuarón sabe que causarán controversia entre el público.

“Estos dos son el arquetipo del macho, nada más que a uno lo agarra de los hue$%& la mujer y al otro, la mamá, este tipo de abnegación hay que entenderlo, porque la madre abnegada genera machos… Hay una corresponsabilidad, sé que todos van a opinar y me preguntarán por qué soy tan machista, pero mi intención no es ofender”, explicó el cineasta.

En la historia muestra a otros dos personajes, “Conrado” y “Omar”, con personalidades fuertes y agresivas, el primero, porque es un Don Juan y el segundo, porque le falta el respeto y humilla a su pareja, pero señala que es entender que todas esas masculinidades son tóxicas, y las contrasta con el papel de “Chema”, un hombre que es más neutral e incluyente.

“Todo el mundo va a opinar lo que quiera de mi película, no se las voy a explicar , el que se sienta ofendido, ni modo, obviamente no es mi intención, al que le encante, gracias, no puedo controlar eso, creo que la película tiene suficiente claridad narrativa”, agregó.

La película tuvo su estreno en la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia como parte de la selección oficial de largometraje. A la presentación acudió acompañado de Rodarte y Dalton.

Por Patricia Villanueva