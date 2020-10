Estrenos Netflix: Todas las novedades en series y películas para ver el fin de semana

Casi finaliza 2020 y aunque no ha sido el mejor de los años Netflix quiere consentirte con buenas series y películas en este mes previo a las festividades de Día de Muertos, por ello entre sus anuncios de estrenos para octubre dio a conocer la nueva sección especial para los fanáticos del género de terror. Así que prepárate para un fin de semana de miedo.

La plataforma streaming anunció además que a partir de octubre contará con la saga completa de Rocky, incluyendo la de Creed, algo que celebraron los fanáticos en redes sociales. Por si esto fuera poco el décimo mes del año inició con el estreno de la 5ª temporada de la brutal Peaky Blinders.

También Baby, la versión italiana de Élite, llega a la plataforma, acompañada de la segunda temporada de La Casa de las Flores; entre lo más esperado para el presente mes figura también El Camino, la película que nos narra qué ocurrió con Jesse Pinkman tras concluir Breaking Bad. Toda una gama de producciones para hacer de este mes una temporada de entretenimiento imperdible.

Películas de estreno

El rescate (1/10/2020)

Pacto criminal (1/10/2020)

Batman: El caballero de la noche (1/10/2020)

El agente de C.I.P.O.L. (1/10/2020)

Blade Runner 2049 (1/10/2020)

Godzilla (1/10/2020)

Ahí te encargo (2/10/2020)

Vampires vs. the Bronx (2/10/2020)

El Halloween de Hubie (7/10/2020)

Rapera a los 40 (9/10/2020)

Dunkerque (12/10/2020)

Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020)

Solo los valientes (15/10/2020El juicio de los 7 de Chicago (16/10/2020)

Rebeca (21/10/2020)

El cadáver (22/10/2020)

Rocky (23/10/2020)

Rocky II, la revancha (23/10/2020)

Rocky III (23/10/2020)

Rocky IV (23/10/2020)

Rocky V (23/10/2020)

Rocky Balboa (23/10/2020)

Creed: Corazón de campeón (23/10/2020)

Creed II: Defendiendo el legado (23/10/2020)

Bastardos sin gloria (23/10/2020)

Se busca (23/10/2020)

Lucy (23/10/2020)

Más allá de la Luna (23/10/2020)

Amor de calendario (28/10/2020)

No me las toquen (28/10/2020)

Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

Su casa (30/10/2020)

Octubre con O de OMG! Aquí los estrenos del próximo mes. uD83CuDF7F pic.twitter.com/4k5CDPgL15 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 30, 2020

Películas de Terror

Cementerio maldito (1/10/2020)

Cementerio maldito 2 (1/10/2020)

Ecos mortales (1/10/2020)

Un lugar en silencio (2/10/2020)

IT (Eso) (18/10/2020)

12 horas para sobrevivir (23/10/2020)

Series de estreno en octubre

La esposa que conozco: Temporada 1 (1/10/2020)

How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1/10/2020)

Buenos días, Verônica (1/10/2020)

Emily en París (2/10/2020)

La universidad para sordos (9/10/2020)

La maldición de Bly Manor (9/10/2020)

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

Distanciamiento social (15/10/2020)

Alguien tiene que morir (16/10/2020)

La Revolución (16/10/2020)

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

Grand Army (16/10/2020)

Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada (21/10/2020)

The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020)

Tú, yo y ella: Temporada 5 (22/10/2020)