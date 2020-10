Bárbara de Regil ROMPE las redes al presumir por primera vez su PANCITA: FOTO

View this post on Instagram

A lo mejor te maltrataron de Ninu0303a o de Ninu0303o ... Tal vez te trataron muy mal ... Y eso es triste ud83dude14 Yo lo viviu0301 ud83dude4bud83cudffbu200du2640ufe0f y no voy a culpar a NADIE Perdone y me Perdone por el tiempo que me trate mal inconscientemente ..... Si tu te estas maltratando hoy en diu0301a INCONSCIENTEMENTE eso es MAu0301S TRISTE que haber vivido cualquier cosa u203cufe0f NO CULPESud83dude4fud83cudffb si culpas no te estau0301s hacieu0301ndote responsable de TI u2665ufe0f PERDONA Y OLVIDA ... Trabaja en ti y en ser TU UN MEJOR HUMANO u2728 Que TUu0301 MOTOR sea el AMOR POR TI ud83eudd65 ud83cudf34 ud83eudd65 ud83cudf34 ud83eudd65 ud83cudf34 ud83eudd65 ud83cudf34 Tanu0303 vez no podemos cambiar el MUNDO ud83cudf0d pero en el pedacito que nos toca Vivir .... podemos hacer la diferencia u2665ufe0f By : @nirvananh