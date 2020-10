Tunden a Anette Cuburu tras polémico comentario: “Los hombres deben vestirse como hombres”

Gran polémica generaron los comentario de la conductora de “Venga la alegría” Anette Cuburo, quien durante una pasarela de modas durante el matutino de TV Azteca, señaló que “Los hombres deben vestirse como hombres”, en referencia a un atuendo mostrado por un modelo el cual consistía de un traje para caballero, sin embargo, este tenía ciertos cortes y colores que lo asimilaba a un vestido.

Fue justamente durante la emisión del famoso programa que los conductores discutían el más reciente lanzamiento de la casa de modas Gucci, el cual consiste en un vestido para hombres con un valor de más de 40 mil pesos, atuendo que en días pasados ya había causado revuelo en redes.

En primera instancia la discusión giró entorno a el elevado precio de la prenda, la cual pareciera de mala calidad, pues según los conductores, podría encontrarse algo similar en el tianguis.

El vestido Gucci para hombre, se supone que debe gustar por ser creado para combatir los estereotipos. Mientras más lo veo, menos me gusta, a pesar de que es igual a los que usaban mis hermanas, a quienes quiero mucho, en los sesentas. https://t.co/6ErGzJxfqH

Fue aquí donde la conductora generó polémica pues según consideraron varios internautas, Anette Cuburu mostró tener un pensamiento anticuado y con rezagos importantes en torno a la diversidad de género.

La conductora de “VLA” comentó que “Los hombres deben vestirse como hombres”, lo que desató la crítica pues mientras los demás panelistas se enfocaron en la calidad y costo de la prenda, Anette se centró en la crítica hacia los “roles de género que debe cumplir la ropa”.

“Los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre por más moda que sea su vestidito. Aunque sea Brad Pitt, no saldría con él”, dijo Anette Cuburu.