Este fue el regalo que Enrique Peña Nieto le dio a su hija Paulina por su cumpleaños: FOTO

Con todo el cariño que una chica puede tener y desear, Paulina Peña Pretelini cumplió 25 años y con un sinnúmero de pasteles, festejos, arreglos florales y buenos deseos, la guapa Pau dio la bienvenida a su primer cuarto de ciclo, pues aunque no pudo celebrar en grande como es debido, sí tuvo muchas muestras de cariño.

De hecho, la hermana mayor de Nicole y Alejandro Peña, tuvo varias fiestas antes del mero día de su cumpleaños, como el organizado por Tania Ruiz , actual pareja sentimental de su padre, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, donde convocó a los amigos más cercanos de la chica para que cenaran elegantemente en su departamento de la CDMX.

Y por si esto no fuera suficiente, el 3 de octubre, Paulina Peña publicó en su cuenta de Instagram algunos de los presentes y tarjetas que recibió con mensajes de buenos deseos , así como nostálgicas fotos y espectaculares arreglos florales. Entre ellos, hubo un par enviados por su padre, quien eligió los más grandes y espectaculares para su primogénita.

El expresidente, le mandó a su hija mayor un pastel. Foto: Instagram

Rodeada de amor, Paulina dio la bienvenida a sus 25 años

Con decenas de rosas y otras románticas flores de diferentes colores como lila, blanco y follajes frescos, Enrique Peña sorprendió a la bella joven, quien compartió el momento en sus historias de Instagram y le escribió las emotivas palabras: "Te amo, papi".

Enrique Peña, también le envió un par de arreglos florales. Foto: Instagram



"25 años llenos de tantas emociones... Me faltan las palabras y los segundos para agradecer lo que tengo en mi vida: mi familia, mis amigxs y todo lo bueno que me rodea. Un cumpleaños lleno de emociones y lo único que puedo hacer es agradecer; me siento muy pero muy bendecida" escribió la chica en el pie de foto de una de sus publicaciones en su Instagram.