Alejandro Gou niega haber discriminado a Lord Molécula

Molécufans mañana se estrena el #cuarentenoriocomico y hoy está empezando una función especial. A mi me invitó un familiar y no me dejaron pasar por ser @lordmolecula @GOUPRODUCCIONES @DaniBisogno y demás miembros del elenco les juro que de noche no trabajo #discriminacion!? pic.twitter.com/gTOXrfgdgk