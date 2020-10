Lucero para el mundo

Con cuatro décadas de carrera, Lucero ha pisado los escenarios más importantes de nuestro país, pero va a ser la primera vez que prepara un concierto virtual, “fue una idea para celebrar mis 40 años de carrera, quería hacer un concierto en el Auditorio Nacional e iniciar una gira por diferentes ciudades, pero el COVID-19 nos cambió los planes. De ahí surgió la idea de hacer tres conciertos virtuales con acceso ilimitado y con transmisión mundial”, dijo la cantante en entrevista con El Heraldo de México.

La novia de América asegura que la cuarentena le hizo probar cosas nuevas, como lanzar su disco 20 20, “es un disco que también celebra, pero a través de plataformas digitales, ya que no existe físicamente, reuní 40 títulos representativos de mi carrera en diferentes géneros. Han sido muchos años de trabajo, disciplina, esfuerzo, de grandes bendiciones y recompensas”, comentó Lucero.

Trabajo Online

La intérprete platicó que adaptarse a está “nueva normalidad” no ha sido fácil, “debemos tener paciencia, resistencia y resiliencia, es un aprendizaje para todos. He sido muy bendecida mi familia ha estado bien de salud y seguimos con las medidas de seguridad que se requieren. He seguido trabajando online y ha sido interesante, con las redes sociales ya podemos comunicarnos al instante”.

Además experimentó nuevas técnicas de comunicación, “encontré una faceta linda, donde a través de podcast y videos grabo episodios cada semana, es increíble que por este medio lance mi álbum 20 20. Ha sido un año productivo, a pesar de todo, y no me da tiempo de aburrirme, estos meses he disfrutado de mi familia, estar con mis hijos, antes con el trabajo no pasaba tantas horas con ellos”.

Show virtual

Pero la cantante decidió que la pandemia no la iba a parar y por eso no sólo planeó un show virtual sino tres, “quería hacer una gira pero por la pandemia ya no se pudo, el primer concierto es este sábado y estoy emocionada, cuando los hago en vivo, generalmente canto 2 o 3 géneros de los que he interpretado siempre, pero ahora quiero dedicarle un espacio diferente. Quiero cantar con el público los éxitos de toda la vida y canciones nuevas”.

Tiempo Libre

“Me encanta descansar, ver televisión, leer, disfrutar de mi casa con mis hijos y pedir pizza, no soy mucho de cocinar. Últimamente he descubierto que me gustan los rompecabezas, hacer ejercicio, escuchar música y estar en armonía”.

Trayectoria

Comenzó su carrera como Lucerito, cuando tenía 10 años, en Chiquilladas realizaba diferentes personajes y cantaba.

En 1982 Hizo la telenovela Chispita y en 1995 protagonizó Lazos de amor.

Por Isis Malherbe