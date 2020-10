Acapulco Shore: Amigo traiciona a Jawi; besa a Mane y no se arrepiente

Jibranne Bazán, mejor conocido como Jey, reveló durante una entrevista a un canal de YouTube las razones que lo llevaron a besar a Manelyk, novia de su amigo Jawi, y por lo que declaró al parecer ¿no se arrepiente de haberlo hecho?

Fue durante una participación que tuvo en el canal de YouTube Vaya Vaya TV, en donde Jibranne Bazán recordó la experiencia que vivió durante la séptima temporada del reality Acapulco Shore, en donde se dio la tan inesperada escena, y aprovechó para contar algunos detalles sobre ese momento que le resulta inolvidable.

Durante la entrevista con el yutuber Gerardo Escareño, el influencer se refirió al video sin censura que compartió MTV, compañía que produce el reality, en sus redes sociales, y en donde se ve con detalle el momento en que le da un beso a Manelyk González, cuando ambos realizaban una dinámica durante el programa.

“No me acuerdo”

De acuerdo con lo que reveló durante la entrevista Jey Bazán aseguró que no recuerda el momento en que le dio el beso a su compañera; “¿Cómo no me voy a sentir incómodo? Imagínate besar a Mane enfrente de Jawy, yo te lo juro que no me acuerdo, no me acuerdo quién me dijo que había besado a Mane", relató el inflcuencer sobre ese inolvidable momento en el reality show.

También aseguró que que después del beso se sintió avergonzado con su compañero de programa Jawy Méndez, ya que se convirtió en uno de sus mejores amigos estando ya fuera del reality show; también aclaró que hasta este momento entre ambos no han tocado ese tema: “Espero que no hablar de ese tema, porque no sé qué decir,” refirió.

Aclaró que se trato en todo momento de un juego que propuso Mane, incluso estando su novio Jawy presente; “sino pues no lo hubiera hecho", declaró al canal de YouTube Vaya Vaya TV. En la séptima temporada de Acapulco Shore Jibranne sostuvo un romance con Ignacia Michelson, modelo e influencer chilena.