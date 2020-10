Cecilia Galliano presume lo GUAPO que está el hijo que tuvo con Sebastián Rulli

View this post on Instagram

Si algo me caracteriza es cuidar y estar pendiente de mi familia, una madre no descansa, es una labor que hacemos con amor 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero así como cuido de los otros, es mi responsabilidad también cuidar de mi. Solo 5 minutos al mes necesitamos dedicarle a lo más importante, cuidar de nuestra salud. Dedícale tiempo a cuidar de ti misma, Prevengamos juntas el cáncer de mamas. Cinco minutos es una campaña de concientización sobre el cáncer de mamas, partiendo de que un mes tiene 43.200 minutos y de esos miles de minutos solamente necesitamos 5 para realizarnos el auto-examen de mamas.