Aracely Arámbula le manda INDIRECTA a su EX en TikTok; ENTÉRATE qué fue lo que dijo

Al parecer, Aracely Arámbula aun piensa en su ex Sebastián Rulli pues la guapa actriz subió un nuevo video en TikTok donde se le puede ver cantando una parte de su tema “Malas Noticias”.

En el vídeo, Aracely aparece recostada, luciendo una espectacular belleza mientras canta la parte de “tengo malas noticias no me fue tan mal sin ti, ni me faltaste, ni me doliste ni me morí”.

Cabe resaltar que Arámbula y Sebastián Rulli tuvieron un romance, que no duró más de un año. Se rumora que la relación no fructiferó debido a los problemas de celos e inseguridad que la actriz tenía sobre el argentino.

Sigue pensando en él

Esta no es la primera vez que Aracely Arámbula hace un video de TikTok relacionado con Rulli. En una publicación anterior aprovechó material grabado de su expareja para simular que le da un golpe. El noviazgo entre la mexicana y el argentino no concluyó en buenos términos.

Por REDACCIÓN DIGITAL EL HERALDO DE MÉXICO.

rcb