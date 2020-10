Así es el Museo Casa de la Bola, el RECINTO que esperó la BODA de Ninel Conde: FOTOS

View this post on Instagram

MUSEO CASA DE LA BOLA - Alcaldía: Miguel Hidalgo. * Visitas entre semana con previa cita. - ¿Cómo llegar?: Metro Tacubaya (L1, L7 y L9), Metro Constituyentes (L7), Metrobús Tacubaya (L2) y Metrobús Parque Lira (L2). - No cuenta con estacionamiento. - Sitio web: http://www.museoshaghenbeck.mx/museo-casa-de-la-bola/ - IG: @museoshaghenbeck