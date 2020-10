American Music Awards 2020: Conoce la LISTA COMPLETA de nominados a los PREMIOS

Bad Bunny parte como favorito en el apartado de música latina que estrenarán este año los premios American Music Awards, que anunciaron este lunes sus nominaciones lideradas por The Weekend y el rapero Roddy Ricch.



El puertorriqueño aspira a llevarse cuatro galardones, los mismos que Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat y Da Baby. Por delante se sitúa la rapera Megan Thee Stallion, con cinco nominaciones, y finalmente The Weekend y Roddy Ricch, con ocho.



Los American Music Awards (abreviados como AMAs) sirven como antesala de los prestigiosos Grammy, aunque con la diferencia de que se determinan por una encuesta popular dirigida a consumidores de música, en lugar de votarse por los expertos de la industria.



Este año la organización inauguró un apartado dedicado a la música latina por su "creciente popularidad" entre el público de Estados Unidos. Las nuevas categorías latinas son: mejor artista (masculino/femenina), mejor canción y mejor álbum.



Bunny logró estar nominado en todos los apartados a los que puede aspirar como mejor el de artista masculino, contra J Balvin y Ozuna; y mejor canción por "Vete" contra J Balvin y Black Eyed Peas por "Ritmo" y Karol G y Nicki Minaj por "Tusa".

Además, en mejor álbum, el artista sumó dos candidaturas por "YHLQMDLG" y "Las que no iban a salir", ambos publicados este año y que se batirán contra "Emmanuel" de Anuel AA.



Finalmente, Rosalía, Karol G y Becky G competirán por ser la artista latina favorita de los AMAs 2020.



En las categorías generales, The Weekend y Roddy Ricch empataron con un récord de ocho nominaciones en la misma noche, por delante de la otra favorita Megan Thee Stallion, autora del éxito viral "Savage" que aspira a ser nombrada como mejor nuevo artista.



Lady Gaga, con cuatro candidaturas, tiene sus mayores posibilidades en la canción "Rain On Me", junto a Ariana Grande.



Por su parte, Justin Bieber competirá contra Taylor Swift por ser "artista del año", que en el caso de que Swift resulte victoriosa sería la sexta vez que lo consigue rompiendo un récord marcado por ella misma.



El año pasado, Swift fue nombrada artista de la década en estos premios, una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980).

