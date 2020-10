18 FICM: Alejandro González Iñárritu: “Un país sin cine, es un país ciego”

Alejandro González Iñárritu inauguró la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia con la versión remasterizada de la película “Amores perros” y en su discurso hizo referencia a la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), al señalar que la pobreza intelectual y cultural generan la pobreza económica.

“Creo que nadie va a estar en contra de apoyar a los que menos tienen, es importantísimo que los olvidados sean recordados, rescatados y los que primero reciban (apoyo) y realmente sean considerados. Creo que nadie podría estar en contra de ese guion. Pero como el guion de ‘Los Olvidados’ de (Luis) Alcoriza y (Luis) Buñuel… tiene que estar bien ejecutado, porque por muy bueno que éste sea, con un mal director, es una mala película”, comentó el cineasta.

Considera que el concepto de pobreza se tiene que replantear a otras áreas no sólo la económica, porque la pobreza intelectual, cultural y espiritual es el origen de la económica. También comparó el cine con los murales mexicanos del siglo pasado, los cuales retratan la fuerza y tradición visual que hay en el país, algo que considera ahora está a cargo de la industria cinematográfica.

“El cine es una de las grandes expresiones mundiales, personales e industriales. Es un gran aliado para poder expresar cosas... Un país sin cine es un país ciego, no apoyarlo es no apoyar la causa de una pobreza económica que nadie quiere, que tenemos que atender pero también ver todas las áreas. Entonces hay que redefinir el concepto, no podemos permitir que haya pobreza cultural, científica, intelectual y espiritual”, expresó.

Foto: Delia Martínez

Se previene la pobreza y desigualdad

Insistió en que al enriquecer estas áreas, se previene la pobreza y desigualdad, porque “hay muchos ricos muy pobres… y no solamente de pan vive el hombre”. Como ejemplo, habló de la pandemia, sobre como el cine y la literatura han sido parte de la dieta de los mexicanos en este confinamiento.

González Iñárritu filmó “Amores perros” en 1999, cuando sólo se hacían siete películas al año, en el 2019 hubo más de 150 y este año al FICM se registraron 700 obras, por lo que ve a una cantidad de cineastas que hacen cosas extraordinaria e invitó a no terminar con este avance.

“Públicamente manifiesto mi apoyo a que lo que se tenga que corregir, se haga, no tengo toda la información para poder ver qué está bien y que mal, pero sé que está bien por los resultados; Y las cosas se tienen que corregir, pero no destruir. Definitivamente, es un guion que apoyo, pero creo que también tenemos que tener mucho cuidado en cómo ejecutarlo”, dijo.

El cineasta agradeció la invitación para escoger su película como la encargada de abrir el festival, aunque le hubiera gustado estar acompañado de todo el elenco, con el que previo a la inauguración, tuvo una charla virtual para recordar anécdotas de la película.

En la ceremonia también participaron Alejandro Ramírez, presidente del FICM; Daniela Michel, directora, y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del encuentro. El ganador del Oscar recibió durante la gala el Premio a la Excelencia en Creación Cinematográfica, una estatuilla del artista michoacano Javier Marín y una butaca con su nombre.

Foto: Delia Martínez

Por: Patricia Villanueva