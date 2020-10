Michel Franco impone su "nuevo orden"

Marian, una joven de 25 años celebra su boda en una residencia del sur de la Ciudad de México, con invitados de las más altas esferas del país, mientras personas de origen humilde, cansadas de los abusos que sufren invaden las calles y organizan protestas, el caos es aprovechado por el gobierno para implantar un “nuevo orden” que deja al descubierto la corrupción que hay en el sistema.

Con esta historia Michel Franco regresa a las salas de cine del país, tras ganar dos premios en el Festival de Cine de Venecia, presenta un drama de 88 minutos, que fue creada hace seis años, inspirado en las protestas que se desarrollaban en distintos países, y donde los únicos realmente afectados fue la población que menos tiene. El filme ha causado controversia desde la salida del tráiler.

En medio de golpes, gritos, pintas en las paredes, muertes, torturas en prisiones clandestinas transcurre el filme, mostrando desesperación y angustia, misma que vivió la actriz Naian González Norvid, quien da vida a Marian, durante la filmación, incluso un día tuvo fiebre en el rodaje, como una manifestación de las emociones que experimentaba su cuerpo.

“Las escenas requerían de concentración y entrega, para ponerme en los zapatos de un personaje que padece tanto sufrimiento. Todas las escenas fueron retadoras de distintas maneras. Al principio se filmó con plano secuencia y todo se tenía que orquestar impecable, si un elemento fallaba, ya no funcionaba la toma. Después en las tomas densas, es normal sentir el dolor”, detalló Naian.

El mismo estrés vivió su colega Fernando Cuautle, quien en una toma donde tenía que manejar, Franco lo ayudó a calmarse: “Michel me dijo que no me preocupara, porque no era una escena en la que tenía que verme feliz, sino con una carga emocional fuerte, entonces ese tipo de sentimientos, son lo que agarro y aprovecho para el personaje”.

Para Dario Yazbek Bernal fue igual de retador transmitir las emociones de su papel, porque si bien él no sufre tanto como sus dos compañeros, tuvo que mantener su mente en medio de un shock traumático para poder demostrarlo frente a la cámara, con pequeños diálogos o incluso una mirada.

“La película habla sobre la violencia y trata de mostrarla en sus distintas formas. En mi caso, mi persona no tiene conciencia más allá de lo que ve, porque no vives la misma violencia. Y creo que una vida llena de esa inconsciencia provoca que se caiga en pedazos el país. Es brutal ver ese nivel de complicidad y no poder hacer nada”, dijo Yazbek.

Sobre el filme

En Venecia ganó el Gran Premio del Jurado y el Leoncino de Oro que entrega el Jurado Joven.

Franco se disculpó por usar el término "whitexican" en la conferencia de 'Nuevo orden'.

En la película también participan Diego Boneta, Mónica Del Carmen y Patricia Bernal.

Entre los trabajos de Michel como director, destacan “Después de Lucía”, “Chronic” y “Las Hijas de Abril”.

También ha producido cintas como “600 millas, “Desde allá” y la reciente ganadora del Ariel, “Ya no estoy aquí”.

En números

7 películas ha dirigido Michel Franco.

2015 estuvo nominado en Cannes por “Chronic”.

Las frases de Michel Franco

“La cinta va a provocar un rechazo hacia el mundo que presenta la película, nadie en el fondo quiere vivir en un lugar con tanta discriminación y desigualdad”, dijo Naian.

“Espero que una película tan dura suscite en nosotros el anhelo de algo mejor. Espero que la gente salga y reflexione sobre ello”, dijo Fernando.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ