Así luce Bruce Bolaños, el niño que se comió todo el PASTEL de chocolate en MATILDA

Matilda es un clásico noventero y para aquellos que estamos ya celebrando nuestros 30 o pasándolos, es un referente obligado de la cultura pop. No sólo porque para muchos fue nuestro primer acercamiento con los temas de el maltrato infantil y la adopción, sino porque aparte de recordar los icónicos momentos en que la niña mueve las cosas, también recordamos las muchas escenas de miedo de la directora Tronchatoro ( En el doblaje latinoamericano).

Una de esas escenas fue la de un personaje al que no le habíamos tomado mucha atención o importancia, hasta que Tronchatoro (Pam Ferris) lo castigó por robarse un pedazo del postre de la maestra y ése sin duda alguna es Bruce, a quien obligó a comerse TOOOOODO un pastel de chocolate para que aprendiera a no comer donde no debía.

Además de los momentos gratos, Matilda nos ha dado decenas de memes. Muchos de ellos tienen a Bruce de protagonista, pero ¿Qué ha sido de él?, ¿Alguien recuerda al actor que le daba vida? Bueno, pues acá te lo venimos a contar. Si llegaste hasta este párrafo ya es ganancia.

Dejó la pantalla grande y chica

El entonces niño, Bruce Bolaños es interpretado por el actor Jimmy Karz, quien hoy tiene 36 años y aunque su carrera artística la inició con Matilda, más tarde formó parte del elenco de The Wedding singer en 1998, protagonizada por Adam Sandler y producida por Frank Coraci. Sim embargo, al actor no le gustó mucho el mundo del espectáculo, por lo que decidió mejor irse a estudiar medicina y ahora ejerce como médico.

En ocasiones hace algunas publicaciones en sus redes sociales, pero estas se mantienen privadas. Sin embargo, en 2013 en el reencuentro del elenco de la legendaria película, Karz sorprendió a muchos de sus compañeros, por el largo tiempo que tenía sin verlos. Y de hecho también causó gran conmoción y nostalgia entre sus seguidores y fans de la película.

Ahora Karz luce mejor que nunca y ha robado algunos corazones, pero, como no tiene Instagram, alguno de sus fans inmortalizó esta imagen que a muchos nos dejó con el ojo cuadrado.