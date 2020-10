Frida Sofía se hace cambio de look y resultado la hace llorar: VIDEO

Frida Sofía continúa dando de qué hablar, pero esta vez no fue por un enfrentamiento con celebridades o miembros de su familia, se trató de un cambio de look que intentó en casa y no salió como ella esperaba por lo que al ver el resultado rompió en llanto.

La hija de Alejandra Guzmán no la está pasando nada bien, y es que luego de que enfrentara un juicio por agresión en Miami por protagonizar un altercado al interior del conjunto residencial donde vivía, ahora trató de ahorrarse un poco de dinero y hacerse un cambio de look en casa, pero no tuvo el resultado que ella esperaba.

A través de sus historias en Instagram, la hija de la rockera relató a sus seguidores que se pintó el cabello en casa, pero el color no fue lo que ella esperaba y el resultado maltrató su cabello.

Me pinte el pelo sola, no ve, me quedo naranja. Me lo unte todo, no usen tinte de caja, voy a llorar, neta ya llore, ni con filtro se ve bien, ¿qué voy a hacer?”.

Frida Sofía sorprende con atrevida foto

Pese a que tuvo un tropiezo con su cambio de look los seguidores de Frida Sofía señalaron que se veía muy bien con su nuevo color de cabello, lo que hizo sentir mejor a la hija de la rockera.

Además, los internautas recordaron lo espectacular que luce en cada una de sus publicaciones, como la que compartió en su cuenta de Instagram en la que presume su escultural figura con un diminuto bikini negro y disfrutando del sol en un descanso.

