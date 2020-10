MasterChef México 2020: Ellos son los representantes ESTADO por estado en el concurso

Este próximo viernes 30 de octubre será el estreno de la nueva temporada de MasterChef este año a diferencia de las otras ediciones se transmitirá todos los viernes y no los domingos como se venía haciendo con anterioridad.

Recientemente se presentaron a los 20 participantes que formarán parte de esta nueva temporada de MasterChef, entre ellos además de las diferencias de edades, podremos encontrar a una integrante de las Fuerzas Armadas, una empresaria, enfermera, productor agroalimentario, bailarín folklórico y un observador de aves.

A continuación te damos a conocer a todos los participantes de MasterChef:

Entre los participantes de esta edición se encuentra Cuau quien es originario de la CDMX, sin embargo, llama la atención al ser el hijo de uno de los futbolistas más queridos, el ahora Gobernador de Morelos: Cuauhtémoc Blanco.

El joven tiene 23 años de edad y es hijo del exjugador del América y Marisela Santoyo.

Blanco Santoyo dio una entrevista para la revista TV Notas y ahí habló de su gusto por la cocina y de quién “agarró” el gusto por la gastronomía.

“Sí, básicamente, me empezó a gustar la cocina porque yo veía a mi abuelita de chiquito, y ella es la que cocina normalmente en la familia, tiene un gran sazón e igual he estado aprendiendo en internet. Compro libros porque la gastronomía y la cocina van evolucionando y no siempre tendremos los mismos sabores. Tenemos que seguir estudiando. De mi abuela aprendí, he tomado cursos de gastronomía, pero mi abuela me ha seguido guiando desde chiquito”.