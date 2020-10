Atala Sarmiento revela "TRAICIÓN" de Pedrito Sola: VIDEO

La exconductora de Atala Sarmiento reapareció en los foros de televisión tras su salida de la televisora del Ajusco.

Luego de 23 años en la empresa Atala dejó el programa de espectáculos en 2018.

Cabe señalar que la conductora se fue a trabajar durante unos meses en la competencia donde participó en el programa de Intrusos, programa fue sacado del aire en 2019.

Actualmente Atala vive en España junto a su esposo y está alejada de la televisión.

Revela “traición” de Pedrito Sola

Hace unos días fue publicado un video de una entrevista realizada a la conductora del programa de Unicable Montse & Joe.

En esta entrevista Yolanda Andrade le preguntó si le quedaban amigos y fue lo más donde trabajaba, a lo que Atala respondió:





“Me han pasado cosas que me han sacado de onda. Yo creo que Pedrito me haya dado unfollow en Twitter. Ya retomó... pero ya no me da Likes. El último programa que hice y al día siguiente me dio Unfollow. Luego me volvió a seguir pero... viejillo chirrisco me dio unfollow".

Por otro lado Atala reiteró que no la despidieron de la televisora del Ajusco, sino que no que prácticamente la orillaron a irse porque no estuvo de acuerdo con su contrato.