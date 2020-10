Kate del Castillo sigue soltera, pero su papá quiere que encuentre a un buen hombre: VIDEO

Una de las mujeres más bellas, exitosas y solteras del momento es Kate del Castillo que a pesar de haberse casado en dos ocasiones, la actriz de “La reina del sur” disfruta de su independencia más que nunca.

Sin embargo, es el propio padre de Kate, el también actor Erik del Castillo quien reveló los detalles del porqué su pequeña hija se encuentra sin una pareja en estos momentos.

De acuerdo con el padre de la actriz, la razón principal por la que su hija se encuentra aún sin una pareja es porque a los hombres les da miedo una mujer exitosa.

En entrevista para el programa “De primera mano”, el primer actor reveló que no entiende el porqué los hombres hoy en día no apoyan a las mujeres que son independientes y con una carrera sólida como la de Kate del Castillo.

"Yo no sé, a las mujeres modernas de hoy en día y que ganan dinero, que son empresarias, los hombres les corren, pues no sé por qué. Yo, si me encontrara una mujer así, yo la apoyaría y estaría con ella y entendiendo su carrera”, añadió el actor.