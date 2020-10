VCage su destino, la música

En su camino, la música había llegado de manera constante cuando en su camino de estudiante escuchaba a Muse y The Killers, cantó en algunos bares en la Ciudad de México y decidió que su vida era el escenario, partió a Boston y decidió estudiar para convertirse en VCage.

El joven mexicano ha conquistado el mercado musical en Inglaterra y cuando quería “romperla” en México la pandemia se lo impidió. Pero con su sencillo “Show is over” quiere conquistar al público mexicano.

El joven presentó en vivo parte de la música que ha preparado en un recinto de la Ciudad de México, en un show íntimo, pero con todas las medidas que ahora se requieren para convivir en medio de una pandemia.

Algunas de las canciones que los invitados pudieron escuchar fueron, su primer sencillo, “Slam Me”, el segundo tema de promoción titulado “Show is over”, y algunos covers que han sido éxitos como “Felling good”, “Can I be him”, “Castle on the Hill”, “Natural” y Blinding lights, entre otras.

VCage, quien define su música como rock, pop e indie, llegó a México con su música cargada de rock pop indie y que busca conectar con la emoción y el sentimiento de la gente desde un punto mucho más profundo y auténtico.

“La vida es así, con subidas y bajadas, con momentos de éxitos, pero también de fracasos, con alegrías, tristezas, frustraciones y miedos, y al final todos nos adaptamos e intentamos cambiar de personaje de acuerdo a ciertas situaciones” comentó VCage.