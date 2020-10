Exatlón México: La reacción de Patricio Razo ante la pregunta por su 'pack'; VIDEO

Una de las noticias que cimbró durante las primeras semanas fue que uno de los atletas de los "Héroes" había sufrido la filtración de su 'pack' previo al inicio de la temporada de Exatlón México.

El nombre de este atleta fue Patricio Razo, quien sufrió algo muy similar a lo que vivió su hermano Mariano Razo, previo a la participación que tuvo este en el mismo reality show.

Lo que se supo sobre Patricio en ese momento fue que él no cedió ante el hostigamiento de las personas que iban a filtrar su 'pack', mismo caso que su familia.

Molestia ante los cuestionamientos por este hecho

Patricio Razo fue el último expulsado que tuvo el Exatlón México: Titanes contra Héroes este pasado domingo y con ello se revivió esta polémica.

El excompetidor del equipo azul se mostró incómodo y hasta molesto durante una pregunta que le realizaron en un programa de la cadena Radioformula, en donde lo cuestionaron sobre la filtración de su 'pack'.

"Me enteré del tema, sé eso que está pasando, que saben que siempre, la mitad de la gente que es un poco más conocida siempre les quieren sacar los trapitos sucios", respondió el exatleta del Exatlón México.

Además, Patricio Razo aseguró que ni le va ni le viene y afirmó que no ha visto las imágenes por lo que no puede decir si es verdad o no lo que filtraron en las redes sociales.