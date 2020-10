Eduardo Santamarina revela que tuvo Covid-19 ¡sus hijos se contagiaron!

Eduardo Santamarina se suma a la lista de famosos que se han contagiado de Covid-19 y la de aquellos que decidieron mantenerlo en privado hasta haber superado la enfermedad.

Durante una entrevista para el programa “Sale el Sol” el actor señaló que hace aproximadamente dos meses se contagio de Covid-19; sin embargo, espero a recuperarse para poder hablar sobre el tema.

Santamarina dijo sentirse afortunado pues fue de las personas que no presentaron síntomas, pero sí se mantuvo en cuarentena por más de dos semanas.

“A mí ya me dio. Tuve Covid hace como dos meses, más o menos (…) Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntoma. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, dijo.