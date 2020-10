Esto es lo que hizo Luis Miguel al conocer a Aracely Arámbula

Después de que la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula terminará, la actriz se ha dedicado a ser madre soltera de los hijos del célebre ‘Sol de México’.

Cabe destacar que cuando muchos seguidores de Luis Miguel se enteraron que no ayuda a la manutención a sus hijos ni les da atención especial para ellos.

Luis Miguel Jr se entera que su madre es famosa

El pequeño Luis Miguel Jr quien tiene un parecido “innegable” con su padre, generó ternura en las redes sociales debido a un posteo de la celebración de su cumpleaños de parte de su madre Aracely Arámbula.

“El otro día terminamos de leer y entonces le dije ‘vamos a poner una canción por Alexa' y entonces empezamos a poner música y mi hijo me dice ‘que padre que un día fue una canción tuya con Alexa’” reveló Aracely.

Por lo cual la “Chule” le respondió ‘“Mi amor es que sí está’… y de pronto digo: ‘Alexa Sexy de Aracely Arámbula’, bueno no sabes la emoción que me dio a mí, así de: ‘Viste Miguel, viste, mira mi canción’ pero me daba emoción la carita que puso él y que él se emocionara porque yo salía ahí. Como niña chiquita estaba yo”.

