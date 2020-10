Luz Elena González abre su corazón y habla de las ENSEÑANZAS de tener un hijo con AUTISMO

Luz Elena González ha demostrado que es una mujer trabajadora y profesional en el ámbito laboral, pero también que es una persona fuerte y sobre todo una excelente madre.

Esta vez abrió su corazón para platicar sobre su experiencia y las enseñanzas de tener un hijo con autismo.

En entrevista con Michelle Rubalcalva, la actriz confesó que vivió momentos difíciles cuando le diagnosticaron a su hijo Santiago una discapacidad cognitiva.

Sí he llorado mucho, sí he sufrido, sí he estado enojada en muchos momentos hasta con Dios y le he reclamado cosas y bueno ha sido parte de ese aprendizaje y ahora entiendo, y en vez de reprocharle cosas, en ese caso el tema de mi hijo que tiene un autismo leve, diría un neurólogo descafeinado, ahora le agradezco esa bendición.