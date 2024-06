Jorge Álvarez Máynez: "Gracias por hacerme el presidente de los niños"

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) agradeció el apoyo recibido durante su campaña, aunque reconoció que los resultados no le favorecieron si destacó que logró obtener un resultado histórico de votos para el partido nunca antes visto y más aún reconoció el apoyo recibido por parte de los niños y niñas de México.

El político decidió enviar un mensaje a los niños y niñas que representan el futuro del país "muchas niñas y niños están triste porque no ganamos la elección, mamás y papás que me dicen lo primero que me preguntó hoy mi hijo es si ya eras el presidente de México" y adjunto varios videos donde se ve a los pequeños llorando porque el candidato presidencial quedó en la tercera posición.

"Yo les quiero decir que ganamos con ustedes, que las niñas y los niños eligieron a su presidente y que a mí me van a tener siempre a su lado luchando por lo mejor para ustedes", aseveró Jorge Álvarez Máynez.

En el video compartido en redes sociales, Jorge Álvarez Máynez le dijo a la oblación más joven del país que en este momento deben disfrutar su vida, vivir el momento en el que están "si les gusta la canción síganla bailando y síganla cantando con sus amigos" y añadió "si quieren que sigamos siendo amigos y que sigamos construyendo un futuro, distinto lo vamos a hacer".

El oiítico mexicano añadió "los quiero muchísimo" explicó que los infantes y que le demuestran que son millones de personas las que quiere un México nuevo "las niñas y los niños convencieron a más de 6 millones de personas de votar por mi".