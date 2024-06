Jorge Álvarez Máynez descarta impugnar elección presidencial

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, descartó impugnar la elección del 2 de junio porque, dijo, se debe respetar la decisión de los mexicanos.

En una transmisión en sus redes sociales, Álvarez Máynez señaló que hay que desearle “lo mejor” a quien le toca gobernar para el periodo 2024-2030.

El excandidato de Movimiento Ciudadano anunció que pasará unos días en familia para decidir su futuro político.

Aprovechó para defenderse de quienes lo atacan y califican de “esquirol” y comentó señaló que nunca ha tenido una plática con Sheinbaum.

Honestamente creo que aunque me tiren y me digan, miren yo nunca he tenido una plática con Claudia Sheinbaum, más que cuando la vi en los debates, cuando la he saludado, ayer le llamé para felicitarla y pues no tengo nada personal ni contra ella ni contra Xóchitl (Gálvez)”, agregó.