Ken Salazar reconoce "victoria rotunda e incuestionable" de Claudia Sheinbaum y perfila colaborar en transición

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el 2 de junio Claudia Sheinbaum Pardo ganó la elección presidencial con un “victoria rotunda, incuestionable”.??

En una conversación con Atlantic Council sobre el nuevo gobierno en México, señaló que colaborarán en el periodo de transición respetando la soberanía, además de que es una buena señal el anuncio de que continuará Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda.

El diplomático dijo que no ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni con la canciller Alicia Bárcena sobre la elección. Destacó que la relación entre Estados Unidos y México va más allá de tema migratorio y para seguridad se debe abordar de ambos lados de la frontera encontrando soluciones.

De la elección presidencial, Salazar dijo que fue un momento histórico y un buen día para la democracia en México.

Salazar detalló que continuarán trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también con el equipo de transición que designe Claudia Sheinbaum, candidata que obtuvo el mayor porcentaje de votos en la elección presidencial.

El embajador aclaró que no tomaron partido porque también se reunió con la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez.

“Lo que intentamos hacer es no tomar partido, nosotros no votamos y no influimos en el resultado de las elecciones en México. Son unas elecciones mexicanas y la población mexicana decide su liderazgo, pero lo que hacemos es involucrarnos”, dijo.