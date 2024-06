EN VIVO resultados elecciones 2024: ¿cómo van las votaciones en México?

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 2 mil 834 incidentes a lo largo de la jornada electoral, de las cuales se han resuelto mil 787.

Algunas de las incidencias más fuertes son el robo de documentación electoral y que pobladores no dejaron instalar casillas.

Aun con las incidencias, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se reportó la instalación del 97.64 por ciento de las casillas electorales, y únicamente 15 casillas no habían sido instaladas.

Con corte a las 14:00 horas, el organismo electoral contabiliza que el SIJE arrojó que se instalaron 166 mil 167 casillas en todo el país, lo cual corresponde a 97. 64 por ciento de las 170 mil 182 casillas totales.

De acuerdo con el reporte, únicamente 17 casillas (el 0.091 por ciento) no se pudieron instalar, pues se reportaron con incidentes.