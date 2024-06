Clara Brugada recibirá constancia de mayoría el sábado 8 de junio

La virtual candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad México por la coalición “Sigamos Haciendo”, Clara Brugada, recibirá su constancia de mayoría el próximo sábado 8 de junio.

Así lo informó la presidenta del Instituto de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, con lo cual será acreditada de manera oficial como jefa de Gobierno electa.

En entrevista tras reanudarse la sesión el Consejo General del IECM, Avendaño detalló que el jueves las 33 sedes distritales les enviarán los resultados parciales de la elección de Jefatura de Gobierno y diputados de representación proporcional.

Lo anterior, dijo, les permitirá realizar los oficios correspondientes para que realicen la sumatoria y así obtener los resultados oficiales.

Destacó la alta participación ciudadana, que oscila en un 70 por ciento, y sostuvo que hubo saldo blanco en la elección.

Eventualmente había cierto tipo de fricción, pero nada que derivara en una situación que manchara la jornada electoral, o sea que yo me atrevería, salvo que tengamos algún reporte que no conozcamos, yo me atrevería a afirmar que el saldo es totalmente blanco”, destacó.